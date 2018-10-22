В Ставрополе водитель при оформлении ДТП начал кричать без причины и попытался бежать

В Ставрополе 21 октября произошла авария с участием двух легковых автомобилей

ДТП случилось около 11:00 на пересечении улицы Бруснева и проспекта Юности. Автомобиль Honda столкнулся с машиной ВАЗ-2115, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

Водитель отечественной легковушки получил травму головы и перелом ноги. Его доставили в больницу.

Мужчина, который был за рулем иномарки, не пострадал. По данным пресс-службы, во время оформления ДТП он начал кричать без причины и провоцировать конфликт, а затем попытался сбежать с места происшествия.

Сотрудники ГИБДД догнали водителя, вернули на место ДТП и надели на него наручники. В дальнейшем мужчину доставили в дежурную часть. В его отношении составили три административных протокола: за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, неподчинение полицейским и отсутствие водительского удостоверения.

По факту аварии проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.