В Сочи иномарка врезалась в мотоцикл

В Сочи 20 октября произошло ДТП, в котором пострадали два человека

Авария случилась в 11:10 в поселке Дагомыс Лазаревского района. По предварительным данным, 57-летняя жительница Ростовской области за рулем автомобиля Toyota Vitz при перестроении не уступила дорогу мотоциклу Honda под управлением 39-летнего местного жителя и столкнулась с ним.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.