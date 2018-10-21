В Сочи иномарка врезалась в мотоцикл
В Сочи 20 октября произошло ДТП, в котором пострадали два человека
Авария случилась в 11:10 в поселке Дагомыс Лазаревского района. По предварительным данным, 57-летняя жительница Ростовской области за рулем автомобиля Toyota Vitz при перестроении не уступила дорогу мотоциклу Honda под управлением 39-летнего местного жителя и столкнулась с ним.
В результате аварии пострадал водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
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