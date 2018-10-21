В Курганинске в ДТП перевернулся микроавтобус с десятью пассажирами

В Курганинске 21 октября автомобиль такси врезался в микроавтобус

Авария произошла около 10:40 на одном из перекрестков города. По предварительным данным, 28-летний водитель такси, выезжая со второстепенной дороги, не уступил маршрутному такси и врезался в него. После этого микроавтобус с десятью пассажирами перевернулся.

В результате аварии водителя и семерых пассажиров маршрутки доставили в больницу. Водитель такси не пострадал.

На месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства. Участок дороги на месте аварии перекрыли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.