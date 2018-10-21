В Курганинске в ДТП перевернулся микроавтобус с десятью пассажирами

Краснодарский край

Распечатать

В Курганинске 21 октября автомобиль такси врезался в микроавтобус

Авария произошла около 10:40 на одном из перекрестков города. По предварительным данным, 28-летний водитель такси, выезжая со второстепенной дороги, не уступил маршрутному такси и врезался в него. После этого микроавтобус с десятью пассажирами перевернулся.

В результате аварии водителя и семерых пассажиров маршрутки доставили в больницу. Водитель такси не пострадал.

На месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства. Участок дороги на месте аварии перекрыли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

© Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП Курганинский район Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Количество пострадавших в керченском колледже достигло 73 человек
Пятеро студентов из Керчи остаются в крайне тяжелом состоянии
В Сочи иномарка врезалась в мотоцикл
В Курганинске в ДТП перевернулся микроавтобус с десятью пассажирами
В пожаре на заводе во Владикавказе погиб один человек
Появилось видео нападения на колледж в Керчи

Лента новостей

Статьи

Концерт «Зимавсегда», спектакль «Алые паруса», иллюзионное шоу

И другие события Краснодара 20 и 21 октября в обзоре Афиши Юга.ру

Статьи

«Ваша честь, десять адвокатов считают вас необъективным»

Что не так с судом над Михаилом Беньяшем?

Статьи

Танцевальные баттлы и лекция о раздельном сборе мусора

Чем заняться на выходных. Выбор Эволюции Юга.ру

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале