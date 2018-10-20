«Локомотив-Кубань» дома разгромил ВЭФ

Краснодарский край

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ПБК «Локомотив-Кубань» одолел рижский ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в краснодарском «Баскет-Холле», завершилась со счетом 92:63. Самым результативным в составе победителей стал Виталий Фридзон, набравший 18 очков.

По итогу встречи красно-зеленые поднялись на третью строчку турнирной таблицы чемпионата. Это вторая победа клуба в этом сезоне Единой лиги ВТБ — на старте сезона «Локо» разгромил «Зенит».

В следующем матче краснодарцы 27 октября сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода».

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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