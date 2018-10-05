«Локомотив-Кубань» разгромил «Зенит» на старте сезона Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 5 октября сыграл с «Зенитом» в матче открытия десятого сезона Единой лиги ВТБ

Игра состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 96:64 (29:17, 23:19, 26:14, 18:14).

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал капитан Дмитрий Кулагин, на счету которого 14 очков. Еще по 12 очков набрали Дорелл Райт, Айзея Уайтхед и Джаджуан Джонсон. У петербуржцев 15 очками отличился Брэндон Дженнингс.