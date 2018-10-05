«Локомотив-Кубань» разгромил «Зенит» на старте сезона Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 5 октября сыграл с «Зенитом» в матче открытия десятого сезона Единой лиги ВТБ
Игра состоялась в Краснодаре и завершилась со счетом 96:64 (29:17, 23:19, 26:14, 18:14).
Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал капитан Дмитрий Кулагин, на счету которого 14 очков. Еще по 12 очков набрали Дорелл Райт, Айзея Уайтхед и Джаджуан Джонсон. У петербуржцев 15 очками отличился Брэндон Дженнингс.
Вот это ассист от Дмитрия Кулагина!— VTB United League (@VTBUL) October 5, 2018
Sweet assist by @KulaginDmitry! pic.twitter.com/TP3Rf3BBJr
Второй матч регулярного чемпионата лиги ВТБ команда Саши Обрадовича проведет 14 октября в гостях у казанского УНИКСа, а питерский клуб 21 октября в Казахстане встретится с «Астаной».
Следующая домашняя игра «Локомотива» состоится 10 октября в рамках Еврокубка, соперником станет французский «Лимож».
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