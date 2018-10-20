В Тихорецке подросток погиб, упав с моста на железнодорожные пути

Краснодарский край

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Следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего подростка, тело которого нашли на железнодорожных путях на окраине Тихорецка

Инцидент произошел вечером 19 октября на территории поселка Западного, вдоль которого проходит железная дорога. Мальчик гулял там вместе с приятелем.

«Со слов знакомого, который находился с погибшим, они гуляли по недостроенному автомобильному мосту, оступившись, подросток сорвался с моста и упал на железнодорожные пути, в результате чего скончался», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. 

Дети Железная дорога Тихорецкий район
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