В Тихорецке подросток погиб, упав с моста на железнодорожные пути
Следователи выясняют обстоятельства гибели 14-летнего подростка, тело которого нашли на железнодорожных путях на окраине Тихорецка
Инцидент произошел вечером 19 октября на территории поселка Западного, вдоль которого проходит железная дорога. Мальчик гулял там вместе с приятелем.
«Со слов знакомого, который находился с погибшим, они гуляли по недостроенному автомобильному мосту, оступившись, подросток сорвался с моста и упал на железнодорожные пути, в результате чего скончался», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего.
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