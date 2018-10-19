Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области

В Шолоховском районе Ростовской области произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в котором погибли два человека

Авария произошла около 16:15 на 31-м километре дороги Казанская — Шумилинская.

32-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ-4234. После «семерка» опрокинулась.

Два человека, находящиеся в автомобиле, погибли еще двое с травмами доставлены в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали, передает Don24.

По информации источника «Интерфакса», рейсовый автобус следовал по маршруту «Казанская — Новониколаевская». В салоне находились семь пассажиров.