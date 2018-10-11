Стивен Сигал встретится с краснодарскими фанатами

Киноактер Стивен Сигал 19 октября встретится с краснодарскими фанатами и проведет получасовую автограф- и фотосессию в кинотеатре «МОНИТОР Красная Площадь»

Также в этот день состоится открытие его именной звезды на Аллее славы мегацентра. Шанс встретиться со звездой будет у тех, кто примет участие в конкурсе, условия которого будут опубликованы в ближайшее время на ресурсах сети кинотеатров «Монитор».

Стивен Сигал посетит кубанскую столицу для участия в форуме для предпринимателей юга России «Дело за малым», который состоится 18 и 19 октября в выставочном комплексе «Экспоград». Актер расскажет о спорте, творчестве и бизнесе в России.