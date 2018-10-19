Экс-министр финансов Крыма погиб в ДТП

Бывший министр финансов Республики Крым Павел Токарев 17 октября погиб в автомобильной аварии

Павел Токарев погиб в результате автомобильной аварии 17 октября. Ему было 57 лет, сообщает пресс-служба государственного совета Республики Крым.

Токарев с 2006 по 2010 годы занимал должность советника Председателя Государственного Совета Республики Крым, министра финансов Крыма. С 2012 по 2014 год он был начальником Госфининспекции региона, а также являлся Заслуженным экономистом Крыма.