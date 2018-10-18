Tele2 хочет увеличить продажи мобильных устройств с поддержкой 4G

Оператор мобильной связи Tele2 планирует увеличить продажи оборудования с поддержкой LTE

Компания планирует вывести из дистрибуции (организации сбыта) брендированные 3G-устройства. Такие меры примут в связи со строительством сетей четвертого поколения и распространением 4G-смартфонов в сети, сообщили 18 октября в пресс-службе компании.

Tele2 начала продавать брендированные смартфоны в 2016 году. По информации компании, первый смартфон оператора — Tele2 Mini — был самым продаваемым. Он неоднократно попадал в рейтинг самых продаваемых смартфонов в России. Оператору удалось продать более 800 тыс. этих устройств.

Компания проводила исследования, которые показали, что сейчас спрос на смартфоны с поддержкой скоростного интернета 4G превысил интерес к 3G-устройствам.

«Эта динамика прослеживается как в продажах, так и в распределении пользовательских устройств по технологиям в сетях операторов. С начала прошлого года доля устройств с поддержкой 4G среди клиентов Tele2 выросла на 115%. Спрос на LTE-смартфоны вырос на 32% только за последние полтора года. В связи с этим компания приняла решение сфокусироваться на продажах востребованных гаджетов с поддержкой 4G», — говорится в сообщении оператора.

Tele2 расширила сотрудничество с такими компаниями, как Apple, Huawei, Honor, Xiaomi, LG, Sony, ASUS, ZTE. В результате доля продаж небрендированного абонентского оборудования в салонах Tele2 выросла до 62%. Оператор сообщает, что в розничной сети обеспечили унифицированный ассортимент и сделали доступными наиболее востребованные устройства.

Компания проводит промоакции при покупке популярных моделей смартфонов и услуг связи. Например, Tele2 первой на рынке предложила клиентам при покупке iPhone нового поколения 1 терабайт интернета на год в подарок.

«Проект по продаже брендированных смартфонов выполнил свою задачу. Вместе со строительством 4G-сетей и запуском пакетных тарифов они способствовали увеличению активных пользователей интернета среди абонентов Tele2. Успех этого проекта позволил заявить о Tele2 как о компании, готовой продавать абонентское оборудование в своих салонах», — сказал директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко.

По его словам, в салонах Tele2 нет одинаковых аппаратов, которые отличаются только ценой. Также все устройства перед продажей проходят проверку.