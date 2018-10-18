В Тбилисском районе мотоциклист врезался в дерево и погиб

Краснодарский край

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В Тбилисском районе 17 октября произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист

Авария случилась около 20:00 на подъезде к станице Ловлинской. По предварительным данным, 31-летний водитель мотоцикла Honda без шлема и прав соответствующей категории превысил скорость, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате столкновения мужчина погиб на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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