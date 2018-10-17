«Локомотив-Кубань» разгромил «Тофаш» в домашнем матче Еврокубка

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 17 октября сыграл с турецким «Тофашем» в матче 3-го тура Еврокубка

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 95:72 (22:18, 20:20, 26:14, 27:20).

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал капитан Дмитрий Кулагин, на счету которого 16 очков. Еще 15 очков набрал Виталий Фридзон. У гостей Бариш Эрмиш отличился 13 очками.

Игру в «Баскет-холле» посетили 3 тыс. 12 болельщиков.

В следующем матче Еврокубка красно-зеленые 24 октября сыграют в гостях у хорватской «Цедевиты». В этот же день турецкий клуб в Бурсе примет французский «Лимож».

Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче в рамках евротурнира команда Саши Обрадовича на своем паркете одержала победу над «Лиможем».