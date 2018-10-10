«Локомотив-Кубань» обыграл «Лимож» в домашнем матче Еврокубка
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 10 октября сыграл с французским «Лиможем» в первом домашнем матче сезона Еврокубка
Игра завершилась со счетом 82:64 (28:18, 18:13, 18:18, 18:15).
Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал капитан Дмитрий Кулагин, на счету которого 15 очков. Еще 13 очков на счету Мустафы Фалля.
У французского клуба отличился Дуайт Харди — 11 очков.
Игру в краснодарском «Баскет-холле» посетили 2 тыс. 934 болельщика.
Следующий матч в рамках Еврокубка «Локо» проведет 17 октября на своем паркете против турецкого «Тофаша». В этот же день «Лимож» встретится с немецкой «Альбой».
Как сообщали Юга.ру, в первом матче евротурнира команда Саши Обрадовича на выезде одержала победу над «Аркой Гдыней».
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