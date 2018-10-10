«Локомотив-Кубань» обыграл «Лимож» в домашнем матче Еврокубка

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 10 октября сыграл с французским «Лиможем» в первом домашнем матче сезона Еврокубка

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал капитан Дмитрий Кулагин, на счету которого 15 очков. Еще 13 очков на счету Мустафы Фалля.

Игру в краснодарском «Баскет-холле» посетили 2 тыс. 934 болельщика.

Следующий матч в рамках Еврокубка «Локо» проведет 17 октября на своем паркете против турецкого «Тофаша». В этот же день «Лимож» встретится с немецкой «Альбой».

Как сообщали Юга.ру, в первом матче евротурнира команда Саши Обрадовича на выезде одержала победу над «Аркой Гдыней».