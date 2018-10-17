Исследование: Владельца «ЕвроХима» Мельниченко признали самым крупным несырьевым инвестором
Группа «ЕвроХим» вошла в число 20 российских компаний, которые осуществили самые крупные инвестиции за последнее десять лет
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Журнал «Эксперт» провел исследование инвестиций, сделанных российскими компаниями в основные фонды. На основании его составили рейтинг активных инвесторов, который позволяет оценить масштаб вложений компании, работающих в России.
Согласно исследованию, основные инвестиции в РФ идут в добычу нефти и газа — более 55% всех вложений, которые делают компании. Однако перерабатывающая промышленность испытывает дефицит инвестиций. Специалисты отмечают, что сейчас на сектор реальной экономики приходится только 22% всех инвестиций, сообщили в пресс-службе компании «ЕвроХима».
Всего выделяют три крупнейших инвестора в ненефтегазовые производства. Это компания «Норильский никель», вложения которой за пять лет составили 440 млрд рублей, «ЕвроХим» — 316 млрд рублей, «Северсталь» — 160 млрд рублей. На эти компании приходится почти 1 трлн рублей инвестиций за пять лет. Еще 2 трлн обеспечили другие крупнейшие российские предприятия.
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Уточняется, что почти пятая часть всех инвестиций ненефтегазового сектора приходится на компании Андрея Мельниченко — СУЭК («Сибирская угольная энергетическая компания») и «ЕвроХим».
По данным исследования, группа «ЕвроХим» вошла в число 20 российских предприятий, осуществивших самые крупные инвестиции за последнее десятилетие. Они составили более 400 млрд рублей. В отрасли по производству минеральных удобрений предприятие стало лидером по объемам инвестиций. На втором месте стоит компания «Фосагро», у которой суммарные инвестиции составили 219 млрд рублей. В топ-30 инвесторов России за десять лет вошла также и компания СУЭК, вложив в производства около 240 млрд рублей.
Сейчас «ЕвроХим» реализует три инвестиционных проекта. В Волгоградской области создают Гремячинский горно-обогатительный комбинат и осваивают производство хлористого калия. Вложения в проект составят 117 млрд рублей. В Пермском крае строят Усольский калийный комбинат. На этот проект направят 115 млрд рублей. В Кингисеппе Ленинградской области намерены наладить производство аммиака. Объем инвестиций в это производство — 55 млрд рублей.
Авторы исследования добавили, что владелец «ЕвроХима», СУЭКа и «Сибирской генерирующей компании» Андрей Мельниченко признан самым крупным несырьевым инвестором в России.
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