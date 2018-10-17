Исследование: Владельца «ЕвроХима» Мельниченко признали самым крупным несырьевым инвестором

Группа «ЕвроХим» вошла в число 20 российских компаний, которые осуществили самые крупные инвестиции за последнее десять лет

Журнал «Эксперт» провел исследование инвестиций, сделанных российскими компаниями в основные фонды. На основании его составили рейтинг активных инвесторов, который позволяет оценить масштаб вложений компании, работающих в России. Согласно исследованию, основные инвестиции в РФ идут в добычу нефти и газа — более 55% всех вложений, которые делают компании. Однако перерабатывающая промышленность испытывает дефицит инвестиций. Специалисты отмечают, что сейчас на сектор реальной экономики приходится только 22% всех инвестиций, сообщили в пресс-службе компании «ЕвроХима». Всего выделяют три крупнейших инвестора в ненефтегазовые производства. Это компания «Норильский никель», вложения которой за пять лет составили 440 млрд рублей, «ЕвроХим» — 316 млрд рублей, «Северсталь» — 160 млрд рублей. На эти компании приходится почти 1 трлн рублей инвестиций за пять лет. Еще 2 трлн обеспечили другие крупнейшие российские предприятия.

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