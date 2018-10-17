В Анапе мужчина похищал имущество отдыхающих из гостиничных номеров

В Анапе будут судить мужчину за кражи из номеров гостиниц

По данным полиции, 36-летний житель Ставропольского края через незапертые окна и двери проникал в номера мини-гостиниц курорта. Там мужчина похищал деньги, ювелирные украшения и мобильные телефоны. Ущерб составил около 200 тыс. рублей.

В полицию обратились постояльцы гостиниц. Подозреваемого задержали по месту его временного проживания и изъяли часть похищенного имущества, которое вернули владельцам. Сотрудники полиции установили причастность злоумышленника к пяти кражам.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с проникновением в жилище). Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.