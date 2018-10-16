Житель Адыгеи продал несуществующие квартиры на 8,7 млн рублей

В поселке Яблоновском 39-летнего мужчину подозревают в мошенничестве

По версии следствия, в 2013 году 39-летний местный житель представлялся покупателям застройщиком и предлагал купить квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме в поселке Яблоновском. Разрешения на строительство у него не было. Сейчас таунхаусы еще не достроили, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

В следственном отделе по Тахтамукайскому району порталу Юга.ру рассказали, что подозреваемый получил 8 млн 750 тыс. рублей и потратил их. От его действий пострадало пять человек. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.