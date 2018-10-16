Три человека погибли в ДТП в Кавказском районе

Краснодарский край

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В ДТП с участием двух легковых автомобилей в Кавказском районе Краснодарского края погибли три человека, еще двое пострадали

Авария произошла около 19 часов на 31-м км дороги Тбилисская — Кропоткин.

«Водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2110», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате погибли водитель и пассажирка «десятки» и пассажирка «Приоры». Водителя и пассажира «Лады» госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП Кавказский район
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Три человека погибли в ДТП в Кавказском районе
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