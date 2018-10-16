Строительство детского сада в краснодарском поселке Плодородном-2 с лифтом и теплыми полами завершили на два месяца позже

Как сообщали Юга.ру, строительство детсада на 170 мест на ул. Александровской, 30 стартовало год назад в рамках программы «Жилище». Объект планировали сдать в августе. «Строительство дошкольного учреждения полностью завершено, ведется подключение инженерных сетей и подготовка к приему в эксплуатацию», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: Глава Краснодара рассчитывает за три года ликвидировать отставание по строительству школ и детсадов