В поселке Плодородном-2 в Краснодаре завершили строительство детсада — первого соцобъекта по программе «Жилище»
Строительство детского сада в краснодарском поселке Плодородном-2 с лифтом и теплыми полами завершили на два месяца позже
Как сообщали Юга.ру, строительство детсада на 170 мест на ул. Александровской, 30 стартовало год назад в рамках программы «Жилище». Объект планировали сдать в августе.
«Строительство дошкольного учреждения полностью завершено, ведется подключение инженерных сетей и подготовка к приему в эксплуатацию», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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Готовность детсада в рамках рабочего объезда оценил мэр города Евгений Первышов. Он отметил, что учреждение стало первым выполненным объектом после старта образовательного строительства в Краснодаре по федеральной программе «Жилище» в 2017 году. В рамках программы также строятся три новых школы и два корпуса к уже существующим, а также еще два детских сада — на 280 мест на Красных Партизан, 1/4 и на 250 мест в пос. Индустриальном на Фанагорийской.
Площадь территории нового детского сада — почти 6,5 тыс. кв. метров, здания — 2,9 тыс. кв. метров. В нем будут музыкальный и спортивный залы, компьютерный класс, игровые комнаты с теплыми полами. Детсад оборудован лифтом, также лифт есть в пищеблоке для доставки еды на второй этаж. На территории расположены веранды и теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, установлено уличное освещение и камеры видеонаблюдения.
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