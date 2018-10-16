Краснодар, Новороссийск и Сочи получили статус умных городов

Краснодар, Сочи и Новороссийск приняли в International smart sustainable city club — Международный клуб умных городов

Об этом объявили 16 октября на форуме «Открытые инновации» в Сколково. Свидетельство о принятии в клуб Краснодара получил вице-мэр Евгений Зименко. Он отметил, что положительную оценку город получил за счет внедрения новых современных технологий, которые помогают регулировать работу транспорта и ресурсных организаций.

«Вступление в клуб дает возможность Краснодару участвовать в федеральных программах, получить финансирование для внедрения новых комплексных технологий в управлении городом», — сказал мэр Евгений Первышов.

Кандидатов на вступление в клуб от России представляло Министерство строительства РФ. Оно предложило восемь кандидатов. Помимо Краснодара, Сочи и Новороссйиска в клуб умных городов также вошли Тольятти, Воронеж, Иннополис, Магас и Саров. Планируется, что в дальнейшем в клуб войдут более 30 городов России. Участие в клубе позволит городам в дальнейшем адаптироваться к изменениям в различных отраслях.

Представители клуба и мировые эксперты из 40 стран планируют обсудить в Сколково вопросы стратегии умных городов и внедрения инновационных технологий.

International Smart Sustainable City Club (ISSCC) представляет собой некоммерческую организацию. В клубе поясняют, что умные города — это инновационные центры, которые используют современные технологии для повышения уровня жизни. Такие города подстраиваются к внешним изменениям и могут удовлетворить потребности населения, не влияя негативно на экономику, экологию и социальную жизнь, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.