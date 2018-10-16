На Дону машина сбила трех пешеходов, двое из них погибли

Ростовская область

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В Ростовской области ночью 15 октября автомобиль наехал на трех человек на пешеходном переходе

ДТП случилось около 22:10 на 893-м км трассы Новошахтинск — Майский.

По предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-2112 сбил двух женщин и мужчину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина и мужчина погибли на месте, еще одну пострадавшую с травмами госпитализировали.

На участке, где произошло ДТП, идет ремонт. Дорога освещена, установлены дорожные знаки, однако нет разметки «Пешеходный переход», сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.

По факту произошедшего проводится проверка.

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