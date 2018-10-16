На Дону за мошенничество в 422 млн рублей будут судить директора страховой компании

В Ростовской области директора страховой компании «Союз-Жизнь» будут судить за мошенничество

Чтобы вывести деньги со счетов страховой компании, руководитель заключил договора займов с подконтрольными ему структурами. В результате его действий пострадали более 1,4 тыс. человек. Большинство из них являлись сотрудниками оборонного предприятия «Роствертол». Сумма ущерба составила 422 млн рублей, пишет «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

Уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) возбудили еще в 2016 году. Сейчас его передали в суд. Квалификацию изменили на утратившую силу ст. 159.4 (Мошенничество в сфере предпринимательства). В соответствии со ст. 10 УК РФ закон имеет обратную силу в случае смягчения наказания. Это распространяется на лиц, которые совершили преступления до вступления такого закона в силу.

По данным системы СПАРК, ООО «Союз-Жизнь» зарегистрировали в Ростовской области в 2007 году. В 2015 году его признали банкротом. Сейчас фирма находится в стадии ликвидации.