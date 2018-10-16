В Крымском районе будут судить парня, который врезался в машину ДПС
В Крымском районе мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику ДПС
По версии следствия, утром 24 июня пьяный 23-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-217030 превысил скорость при съезде с моста Адагум. После этого парень не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на силовое ограждение. Машину занесло и она врезалась в припаркованный автомобиль ДПС.
В результате аварии инспектор, находившийся в салоне, получил травму головы и открытый перелом-вывих голеностопного сустава, причинившие ему тяжкий вред здоровью.
Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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