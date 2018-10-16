В Краснодаре мужчину задержали за серию квартирных краж

В Краснодаре полицейские раскрыли серию квартирных краж

В дежурную часть полиции поселка Калинино обратилась местная жительница. Она сообщила, что из ее квартиры на улице Артюшкова похитили наручные часы, ювелирные изделия и деньги в размере около 100 тыс. рублей. Полицейские осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленник подобрал ключи к замку входной двери и проник в квартиру.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили автомобиль, на котором передвигался подозреваемый. Иномарку остановили в Краснодаре, 37-летнего жителя Республики Адыгея задержали.

Мужчина написал явку с повинной и признался в 15 кражах на улицах Промышленной, Лукьяненко, Совхозной, Московской, Героя Трошева и других.

Похищенное злоумышленник сбывал в ломбардах, а деньги тратил на свои нужды. Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а освободился из мест лишения свободы в ноябре 2017 года.

Подозреваемого заключили под стражу и возбудили уголовные дела уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище). Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Краснодару.