В Курганинском районе иномарка опрокинулась и врезалась в дерево. Погибли двое детей и один взрослый

В Курганинском районе 16 октября произошло смертельное ДТП с участием иномарки

Сообщение об аварии полицейским поступило в 13:20. Им срассказали, что ДТП случилось на 16-м километре трассы Родниковская — Новоалексеевская.

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Huyndai не справился с управлением и съехал с дороги. В результате машина опрокинулась и врезалась в дерево, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии погибли водитель, а также дети 3 и 13 лет. Еще один пассажир — 37-летняя женщина — получила травмы.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.