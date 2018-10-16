Машину разорвало на части в ДТП под Архипо-Осиповкой

Возле села Архипо-Осиповка 16 октября произошло ДТП, в котором погиб мужчина

Авария случилась около 00:00 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля BMW-540 во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной ВАЗ-2106 под управлением 40-летнего мужчины.

От удара иномарку отбросило на ограждение, которое насквозь проткнуло салон автомобиля. Отечественная машина упала в кювет. На фотографиях очевидцев аварии видно, что ее разорвало на части.

В результате ДТП водитель BMW погиб, его 36-летнюю пассажирку и 40-летнего водителя ВАЗ доставили в больницу.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.