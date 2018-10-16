В Адыгее увеличилось производство молока

В Адыгее за 2017 год в хозяйствах всех категорий молока произвели 122 тыс. тонн продукта

За девять месяцев этого года в республике получили почти 100 тыс. тонн, сообщает министерство сельского хозяйства Адыгеи.

По данным ведомства, для увеличения поголовья крупного рогатого скота молочного направления в этом году выдали семь грантов, благодаря чему планируется приобрести около 200 голов крупного рогатого скота. Также крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозпредприятия намерены закупить около 300 голов за счет личных средств, часть суммы компенсирует государство.

«Чтобы обеспечивать возрастающие потребности молзаводов сырьем, продолжается работа над созданием нескольких крупных ферм. На самих предприятиях проведена серьезная реконструкция. Использование высокотехнологичного упаковочного оборудования позволяет сохранить качество продукта достаточно долгое время, что делает возможным расширять географию зарубежных поставок. В результате мощности молокозаводов увеличились на 37%», — рассказали в пресс-службе главы Адыгеи.