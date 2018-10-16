В Невинномысске мужчина ограбил 13-летнюю девочку

В Невинномысске мужчину обвиняют в грабеже

По данным следствия, вечером 7 июля 43-летний местный житель зашел в комнату общежития и выхватил из рук 13-летней девочки ноутбук. Дедушка подростка попытался остановить мужчину, но злоумышленник его оттолкнул.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж с незаконным проникновением в жилище, а также с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.