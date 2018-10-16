В Невинномысске мужчина ограбил 13-летнюю девочку
Ставропольский край Валерия Дульская
В Невинномысске мужчину обвиняют в грабеже
По данным следствия, вечером 7 июля 43-летний местный житель зашел в комнату общежития и выхватил из рук 13-летней девочки ноутбук. Дедушка подростка попытался остановить мужчину, но злоумышленник его оттолкнул.
Против мужчины возбудили уголовное дело по п. п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж с незаконным проникновением в жилище, а также с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).
Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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