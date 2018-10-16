В Тимашевске мужчина без прав устроил ДТП и погиб

В Тимашевске 15 октября в ДТП погиб мужчина

Авария произошла в 6:40 на улице 50 лет Октября. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Lexus GS-300 превысил скорость, съехал с дороги на припаркованные машины и врезался в забор.

В результате аварии водитель иномарки погиб на месте аварии, его пассажирку доставили в больницу. В ДТП также получили повреждения автомобиль Opel Zafira и грузовик Mercedes.

Обстоятельства аварии уточняются. Сотрудники ГИБДД выяснили, что у погибшего мужчины не было водительских прав, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.