В Тимашевске мужчина без прав устроил ДТП и погиб
В Тимашевске 15 октября в ДТП погиб мужчина
Авария произошла в 6:40 на улице 50 лет Октября. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Lexus GS-300 превысил скорость, съехал с дороги на припаркованные машины и врезался в забор.
В результате аварии водитель иномарки погиб на месте аварии, его пассажирку доставили в больницу. В ДТП также получили повреждения автомобиль Opel Zafira и грузовик Mercedes.
Обстоятельства аварии уточняются. Сотрудники ГИБДД выяснили, что у погибшего мужчины не было водительских прав, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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