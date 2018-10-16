В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину

Краснодарский край

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В Краснодаре ночью 16 октября на станции «Лорис» поезд насмерть сбил мужчину

Информация о происшествии поступила к полицейским в 00:45. Машинист поезда сообщением Красноярск — Адлер рассказал, что увидел мужчину на путях и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Полицейские устанавливают личность погибшего, на вид ему 25-30 лет, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину

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