В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину

В Краснодаре ночью 16 октября на станции «Лорис» поезд насмерть сбил мужчину

Информация о происшествии поступила к полицейским в 00:45. Машинист поезда сообщением Красноярск — Адлер рассказал, что увидел мужчину на путях и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Полицейские устанавливают личность погибшего, на вид ему 25-30 лет, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.