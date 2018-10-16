В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре ночью 16 октября на станции «Лорис» поезд насмерть сбил мужчину
Информация о происшествии поступила к полицейским в 00:45. Машинист поезда сообщением Красноярск — Адлер рассказал, что увидел мужчину на путях и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Полицейские устанавливают личность погибшего, на вид ему 25-30 лет, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.