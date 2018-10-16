В Крыму две 16-летние девушки взломали киоск и украли 50 зажигалок

В Евпатории за кражу из ларька общественного питания задержали двух подростков

Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, ночью неизвестные, взломав роллеты, проникли в уличный киоск быстрого питания, украли деньги и 50 зажигалок.

Полицейские установили и задержали причастных к краже. Злоумышленницами оказались две 16-летние подруги из неблагополучных семей.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц с незаконным проникновением в помещение).