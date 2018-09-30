В Анапе задержали мужчину, продавшего квартиры в самострое на 110 млн рублей
Инспекторы ДПС задержали на въезде в Анапу мужчину, который скрывался от следствия за мошенничество с недвижимостью
Мужчину разыскивали по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), от органов предварительного следствия он скрывался.
«48-летний местный житель предлагал гражданам приобрести жилье в многоквартирном доме по договору долевого участия, не имея разрешительных документов на строительство. По решению суда данный дом подлежит сносу. Общая сумма ущерба, причиненного 30 потерпевшим, превысила 110 млн рублей», — сообщили в пресс-службе МВД РФ.
После задержания анапчанина заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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