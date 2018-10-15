На Ставрополье на 17 лет посадили мужчину за убийство гвоздодером пенсионера в 2004 году

В Георгиевске суд вынес приговор 34-летнему мужчине за убийство и разбой 14-летней давности

Суд и следствие установили, что ночью 25 мая 2004 года мужчина, вооружившись гвоздодером, ворвался в частный дом в поселке Шаумяновском. Там он начал бить гвоздодером спящего пенсионера. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. После этого злоумышленник похитил более 6 тыс. рублей и скрылся.

В его отношении возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Мужчину объявили в международный розыск.

У следователей была дактилоскопическая карта предполагаемого преступника. Они установили места жительства его родителей в Республике Саха (Якутия) и сестер в Ростове-на-Дону.

Правоохранители выяснили, что в прошлом году в день рождения матери подозреваемого с одного и того же номера были произведены телефонные звонки его сестрам и родителям. Благодаря этому установили, что разыскиваемый находится в Якутии. После этого в якутский Мирный направили срочное поручение о проверке мужчины, использующего телефон, с которого совершались звонки. Оперативным работникам предоставили дактилоскопическую карту разыскиваемого. В результате было подтверждено, что звонивший — предполагаемый преступник, которого разыскивали на Ставрополье.

Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.