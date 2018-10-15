В Крыму женщина украла вещи из магазина и раздавала их бездомным
В Симферополе женщина украла вещи из магазина и раздавала их людям без определенного места жительства
Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, по подозрению в краже из промышленного магазина города задержали 43-летнюю жительницу Красноярска. Сумма ущерба составила 10 тыс. 491 рубль.
«Со слов задержанной, находясь в торговом зале, она положила вещи в сумку и вынесла из магазина. Прогуливаясь по улицам города, женщина, как она утверждает, раздавала похищенные вещи людям без определенного места жительства», — отметили в пресс-службе.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).
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