В Чечне в кафе отравились 2 ребенка и 12 взрослых

Чечня

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В Грозном Роспотребнадзор начал расследование после отравления 14 местных жителей в кафе

В ведомстве пояснили, что 10 октября госпитализировали четырех человек с признаками отравления. Специалисты установили, что все они ели в кафе мясо курицы с соусом. Сотрудники регионального управления выехали на место и опечатали заведение.

К вечеру 11 октября количество отравившихся достигло 14 человек. Среди них двое детей.

Сейчас кафе закрыто. Проводят эпидрасследование, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Чечне.

Грозный Отравления Роспотребназдор
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