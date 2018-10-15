В Лабинске за преступление разыскивают мужчину на автомобиле Lexus

В Лабинске полицейские объявили в розыск 32-летнего Эдварта Джалаляна, которого подозревают в совершении преступления

Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По информации полиции, он скрылся от органов предварительного следствия. Подозреваемый может передвигаться на автомобиле Lexus LX 570 с госномерами А 001 АХ 23, сообщили 15 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Граждан, которые знают что-либо о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 8 (86169) 321-02 или 8 (86169) 340-28. Также можно обратиться в ближайший отдел полиции.