В Лабинске за преступление разыскивают мужчину на автомобиле Lexus

Краснодарский край

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В Лабинске полицейские объявили в розыск 32-летнего Эдварта Джалаляна, которого подозревают в совершении преступления

Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По информации полиции, он скрылся от органов предварительного следствия. Подозреваемый может передвигаться на автомобиле Lexus LX 570 с госномерами А 001 АХ 23, сообщили 15 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Граждан, которые знают что-либо о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 8 (86169) 321-02 или 8 (86169) 340-28. Также можно обратиться в ближайший отдел полиции.

Эдварт Джалалян © Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Лабинский район Полиция Розыск людей
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