В Ростове в ДТП с участием четырех машин пострадали три человека
В Ростове-на-Дону 14 октября при столкновении четырех автомобилей пострадали три человека
Как сообщает пресс-служба отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, около 21:00 на улице Менжинского 39-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в ВАЗ-21099, который опрокинулся. Затем Audi столкнулась с Toyota под управлением 29-летнего водителя и Lexus, за рулем которого находился 38-летний мужчина.
В аварии пострадали 22-летний молодой человек из ВАЗ-21099, а также водитель и 35-летний пассажир Toyota. По факту ДТП проводится проверка.
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