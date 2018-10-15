На Дону в реке утонули трое мужчин

В Азове начали доследственную проверку после гибели трех человек в реке Дон

По предварительным данным, 14 октября трое мужчин в возрасте от 25 до 35 лет выпили и решили поплавать на весельной лодке по Дону. Лодка перевернулась и ее пассажиры утонули. Их тела нашли около причальной стены коммерческой организации.

Устанавливаются личности погибших, проводится проверка, сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.