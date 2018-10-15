В Адыгее из-за скручивания строп погиб парашютист

Адыгея

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В Адыгее в результате падения при прыжке с парашютом погиб 61-летний местный житель

По предварительным данным, прыжок совершался 14 октября примерно в 10:30 с самолета Л-410 в районе поселка Энем. Во время полета у мужчины закрутилисть стропы парашюта, что привело к падению с высоты примерно 800 метров, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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