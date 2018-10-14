«Локомотив-Кубань» уступил УНИКСу в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 14 октября провел выездной матч Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа

Игра прошла в казанском «Баскет-холле» и завершилась со счетом 79:75 (15:18, 19:18, 24:20, 21:19).

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Айзея Уайтхед, набравший 18 очков. Еще 15 очков краснодарцам принес Джамел Маклин.

У хозяев лидером стал Пиеррия Хенри, на счету которого 14 очков.

Следующий матч в рамках лиги ВТБ казанцы проведут 20 октября на своем паркете против польской «Зелены Гуры». В этот же день красно-зеленые в Краснодаре сыграют с рижским ВЭФом. Перед этим команда Саши Обрадоваича 17 октября проведет домашнюю встречу в рамках Еврокубка против турецкого «Тофаша».