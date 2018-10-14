На пляже в Сочи нашли тело мужчины
Краснодарский край Маша Томилина
В Адлере на пляже «Лего» в октябре обнаружили мертвого мужчину
Местные жители заметили погибшего и сообщили об этом полицейским.
Специалисты осмотрели тело и не обнаружили видимых телесных повреждений. Предположительно, умерший — мужчина без определенного места жительства.
По факту произошедшего следственный комитет проводит проверку. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего, сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.
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