На пляже в Сочи нашли тело мужчины

В Адлере на пляже «Лего» в октябре обнаружили мертвого мужчину

Местные жители заметили погибшего и сообщили об этом полицейским.

Специалисты осмотрели тело и не обнаружили видимых телесных повреждений. Предположительно, умерший — мужчина без определенного места жительства.

По факту произошедшего следственный комитет проводит проверку. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего, сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.