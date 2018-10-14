В Сочи в ДТП пострадали водитель мопеда и ребенок, который ехал с ним

В Центральном районе Сочи ночью 13 октября произошло ДТП, в котором пострадали два человека

Авария случилась в 23:20 на Курортном проспекте возле дома № 19. Мужчина за рулем мопеда не справился с управлением и врезался в бордюр.

В результате пострадали водитель и его несовершеннолетний пассажир.

Ребенка госпитализировали в городскую больницу, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.