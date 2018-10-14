В Сочи в ДТП пострадали водитель мопеда и ребенок, который ехал с ним
Краснодарский край Маша Томилина
В Центральном районе Сочи ночью 13 октября произошло ДТП, в котором пострадали два человека
Авария случилась в 23:20 на Курортном проспекте возле дома № 19. Мужчина за рулем мопеда не справился с управлением и врезался в бордюр.
В результате пострадали водитель и его несовершеннолетний пассажир.
Ребенка госпитализировали в городскую больницу, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
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