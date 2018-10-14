В Крыму два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и самосвалом
Крым Маша Томилина
На Евпаторийском шоссе недалеко от Симферополя произошла авария с участием микроавтобуса и грузовика, есть жертвы
ДТП случилось ночью 13 октября возле нового автомобильного моста. Микроавтобус Volkswagen Transporter врезался в стоящий на обочине дороги самосвал КамАЗ.
В аварии погибли два человека, еще одного пострадавшего госпитализировали, сообщает РИА «Новости Крым» с ссылкой на источник в экстренных службах.
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