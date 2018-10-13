В Грозном мужчина случайно застрелил девочку
Чечня Маша Волобуева
В Грозном направили в суд дело о гибели несовершеннолетней девочки от огнестрельного ранения
По версии следствия, в декабре 2017 года мужчина незаконно купил огнестрельное оружие. Из-за неосторожности он несколько раз выстрелил в жилой дом. Пули попали в несовершеннолетнего ребенка, от огнестрельных ранений девочка умерла.
Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 222 УК РФ). Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Грозного, сообщает пресс-служба прокуратуры Чечни.
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