Национальная сборная Турции по футболу прибыла в Сочи для участия в матче Лиги наций против сборной России

Команда прибыла в аэропорт курорта чартерным рейсом Трабзон — Сочи в 18:00. Вместе с футболистами прилетел административный и технический персонал. Всего таможенный контроль прошли 116 человек.

«Сочинские таможенники оформили порядка 2 тонн багажа, прибывшего вместе со спортсменами», — рассказали в пресс-службе сочинской таможни.

«Команду национальной сборной приветствовали Генеральный консул Турецкой Республики Юнус Эмре Озигджи и сопровождающая его делегация в аэропорту Сочи. Затем национальная команда переехала в отель на автобусе и они отправились в ресторан», — сговорится на сайте сборной.

Как сообщали Юга.ру, матч сборных России и Турции пройдет 14 октября на стадионе «Фишт». Из-за матча в городе изменят транспортную схему.

По традиции в честь предстоящего международного матча сочинскую телебашню украсила архитектурная художественная подсветка. В 19:00 зажглась иллюминация триколора и яркого праздничного фейерверка. Иллюминация будет работать три вечера.