В Ростове на участников нападения на полицейских завели дело

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении пятерых участников нападения на полицейских

По данным следствия, 10 октября в переулке Братском пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет подошли к двум инспекторам ДПС. После стали оскорблять их нецензурными словами и избили.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Следователи также установили, что ранее все подозреваемые неоднократно привлекались к административной ответственности, а четверо из них — к уголовной, заявили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, между компанией молодых людей, среди которых были девушки, и сотрудниками полиции произошел конфликт. Один из нарушителей порвал форму полицейского и несколько раз ударил по служебному автомобилю. А одна из девушек ходила по капоту машины. Пятерых участников нападения задержали и арестовали на пять суток.