В Крыму из-за ветра до 25 м/с объявили экстренное предупреждение

В Крыму с 12 по 14 октября метеорологи прогнозируют штормовой ветер

Усиление северо-восточного ветра до 25 м/с ожидается до конца недели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Жителям и туристам спасатели советуют не оставлять автомобили под большими деревьями, не ходить рядом с рекламными щитами, вывесками, дорожными знаками и линиями электропередач.