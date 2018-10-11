В Крыму из-за ветра до 25 м/с объявили экстренное предупреждение

Крым

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В Крыму с 12 по 14 октября метеорологи прогнозируют штормовой ветер

Усиление северо-восточного ветра до 25 м/с ожидается до конца недели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Жителям и туристам спасатели советуют не оставлять автомобили под большими деревьями, не ходить рядом с рекламными щитами, вывесками, дорожными знаками и линиями электропередач.

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