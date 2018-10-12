СК рассказал, что собака спасла ростовчанку от нападающего с ножом. В Ростове об этом не знают

В Следственном комитете РФ рассказали, что собака спасла жительницу Ростова от нападающего с ножом

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области, в сентябре у подъезда дома на улице Еременко мужчина из-за неприязненных отношений напал с ножом на свою знакомую. При нанесении ударов лезвие ножа сломалось, и он не смог убить 47-летнюю женщину. Она получила ранения. Нападавшего задержали.

Следователи установили, что в 2012 году 47-летний мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Он освободился из тюрьмы в августе 2018 года. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Сейчас его передали в суд.

В твиттере Следственного комитета России появилась информация о том, что в Ростове беспородный пес спас свою хозяйку от убийцы. Также опубликовано видео нападения. На кадрах видно, что собака, с которой женщина возвращалась с прогулки, напала на мужчину. В пресс-службе СУ СКР по Ростовской области отметили, что у них нет информации о том, что на злоумышленника напала собака.