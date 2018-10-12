Компания АСК привлекла проектное финансирование для строительства ЖК «Ясный» в Краснодаре

Группа компаний АСК подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании строительства двух литеров жилого комплекса «Ясный» в Краснодаре

Об этом сообщила генеральный директор строительной компании Инна Шестаченко.

«Подписание соглашения состоялось в конце сентября. Сумма кредита — 773 млн рублей, средства выданы на срок до конца июня 2023 года», — рассказала Инна Шестаченко.

Она уточнила, что с использованием проектного финансирования построят первый и второй литеры ЖК «Ясный». К возведению второго литера компания АСК приступила в начале 2018 года, а недавно стартовали работы на стройплощадке первого литера. Строительство ведется за счет собственных средств застройщика.

Гендиректор АСК отметила, что привлечение кредитных ресурсов для реализации этих проектов позволит обеспечить их устойчивое финансирование и соблюдение графика работ.

«Строительная отрасль претерпевает значительные изменения. За 10 месяцев 2018 года в Краснодарском крае Сбербанком одобрено проектное финансирование более 200 тыс. кв. метров многоквартирного жилья. За текущий год объем сделок в этом направлении вырос почти в три раза. Для нас это сигнал о росте потребности рынка в финансовой поддержке», — сообщил управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко.

Жилой комплекс «Ясный» будет состоять из трех 19-этажных домов класса «комфорт». Всего здесь построят 1 тыс. 20 квартир общей площадью около 42 тыс. кв. метров.

Третий литер комплекса компания сдала в эксплуатацию в июле 2018 года. Строительство второго литера стартовало в феврале этого года, сейчас рабочие заливают каркас на уровне второго этажа, готовность объекта — 7%. На стройплощадке первого литера завершают забивать сваи.

На территории «Ясного» компания АСК реализует новую концепцию благоустройства, предусматривающую создание зон отдыха для жильцов всех возрастов. Во дворе оборудовали универсальную спортивную площадку с прорезиненным покрытием, детскую игровую площадку, свободную зону скоростного Wi-Fi, беседки для барбекю. Все дома жилого комплекса будут отвечать современным требованиям комфорта и безопасности.

Потенциальным покупателям компания АСК предлагает большой выбор квартир с разнообразными планировками: от студий площадью 30 кв. метров до трехкомнатных квартир площадью более 80 кв. метров.

Помимо этого, будущие жильцы могут при покупке квартиры выбрать разные варианты отделки: стандартную предчистовую, «белую» отделку с финишной штукатуркой, отделку под ключ или вариант готового ремонта с установкой мебели и сертификатом на бытовую технику, рассказали в пресс-службе компании.