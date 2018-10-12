В Ростове у капитана теплохода нашли контрабандные 50 тыс. долларов
Ростовская область Наталья Евсикова
В Ростове капитана теплохода заподозрили в незаконной перевозке денег через таможенную границу
Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, в сентябре у причала в акватории Ростовского морского порта стоял теплоход. В каюте капитана таможенники нашли сейф. В нем лежали более 50 тыс. долларов, сокрытые от таможенного декларирования.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).
Ход дела взят на контроль Южной транспортной прокуратурой.
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