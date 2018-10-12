В Черкесске 80-летняя женщина сообщила в полицию об исчезновении сына, пропавшего 21 год назад

Полиция Карачаево-Черкесии объявила в розыск жителя Черкесска, который пропал без вести в 1997 году

Полицейские Хабезского района передали в отдел МВД Черкесска материалы по факту заявления 80-летней жительницы аула Зеюко.

Женщина сообщила, что в феврале 1997 года ее сын Рамазан Ламоков 1961 года рождения, который жил в Черкесске, уехал из дома в неизвестном направлении и не вернулся. С тех пор о нем ничего не известно, мужчина не выходил на связь.

Всех, у кого есть какая-либо информация о возможном местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам 8 (8782) 29-26-60, 8 (928) 030-10-32 или 02, сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии.



